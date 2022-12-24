Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 декабря 2022 10:24

Видео задержания убившего беременную волгоградку таксиста опубликовало МВД

Мужчину задержали на улице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
После мужчина показал, где спрятал тело убитой. Кадр видео

После мужчина показал, где спрятал тело убитой. Кадр видео

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

МВД опубликовало видео задержания 40-летнего таксиста, который убил исчезнувшую в октябре 35-летнюю жительницу Волгограда Ирину Богатыреву, которая была беременна и села к нему в машину, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

40-летнего волгоградца полицейские задержали на улице. Мужчина до последнего отпирался и делал вид, что не знает, за что. После на допросе он признался, что задушил севшую к нему в машину волгоградку, и сбросил тело в овраг. Там, в Дубовском районе, ее тело и нашли накануне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предложил покататься и увез за город: пропавшую в октябре беременную волгоградку убил таксист (подробности).