Видео задержания убившего беременную волгоградку таксиста опубликовало МВД

После мужчина показал, где спрятал тело убитой. Кадр видео Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

МВД опубликовало видео задержания 40-летнего таксиста, который убил исчезнувшую в октябре 35-летнюю жительницу Волгограда Ирину Богатыреву, которая была беременна и села к нему в машину, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

40-летнего волгоградца полицейские задержали на улице. Мужчина до последнего отпирался и делал вид, что не знает, за что. После на допросе он признался, что задушил севшую к нему в машину волгоградку, и сбросил тело в овраг. Там, в Дубовском районе, ее тело и нашли накануне.

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