«Задушил и снял все золото»: убивший волгоградку таксист был судим

Ирина была на пятом месяце беременности. Она давно мечтала о ребенке. Фото: Соцсети.

Жизнь 35-летней Ирина Богатыревой оборвалась внезапно – беременную женщину задушил таксист. Волгоградка была на пятом месяце, они вместе с супругом Николаем ждали первенца. По словам убитого горем мужчины, Ирина долго мечтала стать мамой. Николай Пономарев рассказал сайту volgograd.kp.ru об обстоятельствах этой страшной трагедии.

«СНЯЛ ЗОЛОТО, ТЕЛО ВЫБРОСИЛ В ОВРАГ»

Ирина и Николай прожили вместе два года. Супруги давно мечтали о ребенке.

- Ира очень хотела детей, но не могла забеременеть. Ездили к бабушкам, ходили в церковь, молились, чтобы у нас был малыш. И вот мы узнали радостную новость – мы будем родителями. Ира очень об этом мечтала, - рассказал Николай.

В тот день, 14 октября, они семьей отдыхали на природе, готовили шашлык. Между возлюбленными случился небольшой конфликт, Ира решила уехать к подругам в Городище. Те отдыхали в кафе.

- Она на эмоциях ушла, забыла сумку, ключи и телефон. Уже ночью подруги вызвали ей такси к матери на Ополченскую и проводили, - продолжает волгоградец.

Приехав к дому №40 на Ополченскую в Тракторозаводском районе примерно в половине третьего ночи, Ира звонила в домофон, но в поздний час все уже спали. Мимо проезжал тот самый таксист, который увидел женщину.

- Я смог получить запись от одного из жильцов, который установил камеру наружного видеонаблюдения на доме. На ней видно, как Ира стоит у подъезда, а таксист сначала проезжает мимо, потом сдает назад. Он что-то спросил у нее. Видимо, предложил подвезти. Ира поговорила с ним, потом села в машину и они уехали. Куда она хотела уехать, я не знаю, - говорит Николай.

А потом произошло страшное – мужчина убил пассажирку.

- Мне известно, что он ранее был судим за насильственные действия сексуального характера. Что произошло между ними, выясняет следствие. Но я знаю, что задушил ее, снял с нее все золото, которое впоследствии нашли в его гараже. Он сам проживает в Ерзовке. Тело увез в Дубовский район, выбросил в овраг, даже не закопал, - рассказал мужчина.

По словам Николая, у подозреваемого есть семья и двое детей. Родные были в шоке, когда узнали о его преступлении.

- Его долго не могли найти, потому что никто не знал, как и на чем уехала моя супруга. А когда мы нашли запись, его личность установили. Его задержали вчера на автозаправке.

Напомним, Ирину искали с октября. Родные, друзья обратились в правоохранительные органы, к поискам подключились волонтеры. Но результатов не было. До последнего близкие верили, что женщина жива.

- Сегодня будет опознание, но я знаю, что это она. Все найденное у таксиста золото было в тот вечер на Ире. Мне очень трудно поверить в случившееся, - плачет Николай.

По словам друзей, Ирина была светлым, добрым и отзывчивым человеком.

ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники следственного комитета Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

- В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

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