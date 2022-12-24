Женщину искали больше двух месяцев. Фото: Лиза Алерт.

В овраге Волгоградом после двух с лишним месяцев поисков обнаружили тело 35-летней Ирины Богатыревой, которая исчезла при загадочных обстоятельствах, будучи беременной. Следователи выяснили, что ее убил 40-летний таксист, который внезапно почувствовал ненависть к пассажирке, которой предложил покататься. Подозреваемый в убийстве задержан в Волгограде, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

Ирина исчезла в ночь с 14 на 15 октября 2022 года. Женщина год назад развелась, после жила с гражданским мужем. Из дома она ушла вместе с подругами. Последней в тот день ее видел таксист. 35-летняя беременная женщина села в его машину на улице Ополченской,69. После мужчина утверждал, что высадил пассажирку у дома. Это подтверждала и продавщица расположенного рядом киоска. Но после полицейские выяснили, что домой она так и не зашла. А села в другую машину.

Ирину запомнили как доброго и светлого человека. Фото: соцсети

- Вернувшись домой к матери из увеселительного заведения на такси, женщина в квартиру не зашла, возле подъезда она села в машину к неизвестному мужчине, и больше ее никто не видел, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оказалось, что ранее судимый 40-летний волгоградец предложил женщине покататься. Она согласилась, но он увез ее в Дубовский район. Там убил, а тело сбросил в овраг.

На допросе таксист признался, что задушил беременную волгоградку на почве внезапно возникшей неприязни. Место, где все это время лежала Ирина, которую больше двух месяцев искали полиция и волонтеры, мужчина показал следователям сам. Там ее и нашли накануне.

Кроме того, таксист снял со своей жертвы золотые украшения. Их изъяли во время обыска полицейские. Расследование продолжается. Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу.

Таксист пробудет в СИЗО все новогодние праздники.