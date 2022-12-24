Дом был полностью разрушен. Фото: прокуратура ВО

Вспышка от взрыва газа и зарево последующего пожара в частном доме в Иловле Волгоградской области были видны издалека. Момент взрыва, в результате которого погибла 15-летняя школьница, а ее тяжело пострадавшие мать и отец попали в больницу, ранним утром 24 декабря 2022 года попал на камеры видеонаблюдения Powernet, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Взрыв в частном доме на улице Ковалевых в Иловле прогремел около половины пятого утра в субботу, 24 декабря. Рванул стоявший в гараже на цокольном этаже автомобиль. Он был на газовом оборудовании, которое, скорее всего, оказалось неисправным. От взрыва дом оказался практически полностью разрушен. После начался пожар. Семья в это время еще спала. 15-летняя девочка погибла сразу. Ее родители серьезно пострадали. Мать сейчас в Волгограде в реанимации. Глава семьи – в Иловлинской ЦРБ. Возбуждено уголовное дело.