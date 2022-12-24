За жизнь пострадавшей при взрыве газа женщины борются медики в Волгограде

Дом полностью разрушило взрывом. Фото: прокуратура ВО.

Медики волгоградской больницы скорой медицинской помощи №25 борются за жизнь 52-летней женщины, которая пострадала при взрыве газа в частном доме в Иловле 24 декабря. Ее 15-летняя дочь погибла, 64-летний муж также в больнице, но его состояние не вызывает опасений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Мужчина доставлен в Иловлинскую ЦРБ, его состояние средней степени тяжести. Женщина - в реанимации больницы №25, состояние тяжелое, - рассказали в облздраве.

Частный дом оказался полностью разрушен в результате взрыва газа. 15-летняя девочка погибла сразу, ее родителей сейчас спасают врачи. Причиной трагедии стал автомобиль на неисправном газовом оборудовании, который стоял на цокольном этаже здания.