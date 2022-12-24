Взрыв газа разрушил частный дом. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Взрыв газа произошел 24 декабря 2022 года в частном доме по улице Ковалевых рабочего поселка Иловля Волгоградской области. В результате дом обрушился, погибла 15-летняя девочка. Ее родители - 64-летний отец и 52-летняя мать в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после гибели несовершеннолетней в результате хлопка газа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Произошел хлопок газа, что повлекло обрушение дома, в результате которого погибла 15-летняя девочка, - рассказали в региональном управлении СКР.

Частный дом разнесло полностью. Фото: прокуратура ВО

Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, чтобы выяснить причины взрыва газа и все обстоятельства произошедшего.

- По предварительным данным, причиной воспламенения явилась неисправность газового оборудования автомобиля, находившегося на цокольном этаже домовладения, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области, которая взяла дело на контроль.

Вспышка от взрыва газа и зарево последующего пожара были видны издалека. Момент взрыва попал на видео.

Врачи волгоградской больницы скорой медицинской помощи №25 борются за жизнь 52-летней женщины. Ее 64-летний муж в местной больнице, но его состояние не вызывает опасений.