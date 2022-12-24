Причиной взрыва дома под Волгоградом стало газовое оборудование автомобиля

Дом разрушен полностью. Фото: прокуратура ВО

В Иловле погибла 15-летняя девочка, ее родители в больнице. Причиной взрыва, который 24 декабря полностью разрушил частный дом на улице Ковалевых, стало неисправное газовое оборудование автомобиля, который стоял на цокольном этаже здания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- По предварительным данным, причиной воспламенения явилась неисправность газового оборудования автомобиля, находившегося на цокольный этаже домовладения, - рассказали в прокуратуре.

Взрыв на цокольном этаже полностью разрушил частный дом. Обломки кирпичей раскидало на много метров вокруг. Сейчас 52-летняя мать и 64-летний отец погибшей при взрыве 15-летней девочки в больнице. На месте работают следователи, криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла ход процессуальной проверки по факту воспламенения газа на контроль.