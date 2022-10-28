Росприроднадзор: стоки из канализационного коллектора в Волгограде попали в Волгу

Канализационные реки стекли в Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После крупной коммунальной аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда обрушился склон поймы Царицы, два района города остались без воды, серьезный ущерб нанесен скверу и природе. Фекальные стоки из разрушенного коллектора попали в почву и в Волгу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

- В результате прорыва канализационного коллектора произошло загрязнение благоустроенной территории сквера Пахмутовой с дальнейшим попаданием сточных вод в реку Волга, - рассказали в ведомстве.

Специалисты Росприроднадзора вместе с экспертами филиала ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли на месте коммунальной аварии пробы земли, а также пробы воды из Волги. Теперь в лаборатории определят концентрацию загрязняющих веществ в почве и в реке. По итогам исследований рассчитают размер причиненного природе вреда, а также примут решение о применении административного воздействия к виновным лицам.

Прокуратура Волгоградской области тоже проводит проверку и уже вынесла представления главе города и директору Концессий. Также перед следователями поставили вопрос о возбуждении уголовного дела.