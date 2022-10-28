В Волгограде парк и рокадную дорогу затопил фекальный водопад, движение осложнено

Реки нечистот смыли склон и вылились на автомобильную дорогу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжают устранять коммунальную аварию небывалого для города масштаба: фекальный водопад из обрушившегося канализационного коллектора смывает парк и детскую железную дорогу, реки с нечистотами затопили Нулевую продольную магистраль в районе «Гасителя», больницы, офисы и жилые дома остались без воды. Глава Волгограда Владимир Марченко провел на месте ЧП заседание оперативного штаба и поручил коммунальщикам как можно быстрее откачать зловонные реки с автомагистрали, а жителям и пациентам обеспечить подвоз воды.

- Для этого, в том числе, будет задействована спецтехника муниципальных предприятий. С проезжей части нулевой Продольной магистрали должна быть организована откачка воды для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Волгограда. Городские власти уточняют, что на время устранения последствий аварии движение по Нулевой продольной перекрывать не будут.

В месте обрушения коллектора продолжают трудиться десятки рабочих «Концессий водоснабжения». Мэрия проконтролировала, что у компании есть для этого необходимая техника и люди. Отключение воды в двух районах города – Ворошиловском и Советском – было неизбежно.

Оперативный штаб мэрии обещает работать вплоть до полного устранения последствий ЧП. Волгоградцам, не желающим испачкать свои авто в вонючей луже, лучше сегодня воспользоваться другой дорогой.

Напомним, поздним вечером 27 октября произошла большая авария на склоне поймы реки Царицы со стороны Ворошиловского района. Часть склона провалилась, бурлящие реки смывают недавно проведенное благоустройство – деревья, брусчатку и лавочки.