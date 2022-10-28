Два района Волгограда оставят без воды из-за обрушения канала канализационного коллектора

Бригады работают на месте аварии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ближайшие часы два района Волгограда временно останутся без воды из-за обрушения свода бетонного канала на склоне поймы реки Царицы, который прикрывает канализационной коллектор диаметром 1200 миллиметров. Отключат воду 28 октября в Ворошиловском и Советском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

- Была повреждена одна из двух нитей трубопроводов диаметром 1200 мм, вторая остается в работе. В связи с этим организацией принято решение временно приостановить подачу водоснабжения потребителям, - рассказали в компании.

Коммунальная авария в Ворошиловском районе Волгограда случилась в ночь на 28 октября 2022 года. В пойме образовался огромный провал, благоустроенный склон заливают нечистоты. Коллектор старый, бетонный канал тоже – их проложили в этом месте более 50 лет назад. Бригады Концессий работали на месте аварии всю ночь. Канализация все это время хлещет, не переставая.

- Из-за большого объема принимаемых коллектором стоков у специалистов в настоящее время нет технической возможности приступить к следующему этапу восстановления, - поясняют свое решение отключить воду в двух районах в компании.