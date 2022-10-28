В Волгограде прокуратура начала проверку после аварии на канализационном коллекторе

Прокуратура считает, что после масштабной аварии необходимо возбудить уголовное дело. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Прокуратура региона начала проверку в связи со случившейся в Волгограде крупной коммунальной аварией в сквере Пахмутовой, которую не могут устранить с ночи 28 октября. Без горячей и холодной воды в городе сидят жители более 1100 многоквартирных и 17 тысяч частных домов. В ведомстве считают, что ЧП произошло, в том числе, из-за несвоевременного ремонта и обслуживания канализационного коллектора. В связи с чем прокурор города внес представления главе Волгограда и гендиректору "Концессий водоснабжения", сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Кроме того, прокуратура просит следственный комитет решить вопрос с возбуждением уголовного дела за ненадлежащее выполнение работ и оказание услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности. Пока же ведомство проверяет, как в городе соблюдались требования законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером 27 октября – на склоне поймы реки Царица в створе улицы Циолковского образовался огромный провал из-за обрушения канализационного коллектора. В пятницу, 28 октября рабочие «Концессий водоснабжения» приступили к устранению аварии, из-за чего пришлось оставить без воды два района города-миллионника, включая больницы, поликлиники и социальные учреждения. Ликвидация аварии происходит до сих пор. Сточные воды затопили парк и Нулевую продольную и в неочищенном виде попали в Волгу. К расследованию подключился и Росприроднадзор.