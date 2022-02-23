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Общество23 февраля 2022 10:25

Беженцев из Донбасса больше не привозят в Волгоградскую область

Хотя сбор гуманитарной помощи пока не остановлен
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Единственный поезд с беженцами прибыл на вокзал Волжского в воскресенье.

Единственный поезд с беженцами прибыл на вокзал Волжского в воскресенье.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградскую область за последнюю неделю прибыл только один поезд с беженцами из ЛНР и ДНР. Несмотря на то, что в области подготовили десятки пунктов для размещения людей, а власти заявили о готовности разместить 3500 беженцев, в Волгоград прекратили привозить организованные группы эвакуированных с Донбасса людей. Пока их размещают в других регионах.

Несмотря на это, в Волгограде продолжают собирать гуманитарную помощь для тех, кто временно вынужден покинуть Родину и оставить свои дома. А волгоградское отделение Союза журналистов предложило помочь людям с работой.

- Волгоградское отделение "Союза журналистов России" предлагает вакансии журналистов, менеджеров по продажам и маркетологов беженцам с ЛДНР любого уровня подготовки. Желающие пройти собеседование могут прислать краткое резюме по электронке sjr34@yandex.ru или связаться по контактам указанным на сайте sjr34.ru, - сделали заявление в общественной организации.

Правда, пока к нам привезли в основном женщин с маленькими детьми и пенсионеров. Хотя часть покинувших ДНР и ЛНР людей прибыли в наш город самостоятельно. Возможно, кому-то и потребуется трудоустройство.