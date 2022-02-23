Беженцев из Донбасса больше не привозят в Волгоградскую область

Единственный поезд с беженцами прибыл на вокзал Волжского в воскресенье. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградскую область за последнюю неделю прибыл только один поезд с беженцами из ЛНР и ДНР. Несмотря на то, что в области подготовили десятки пунктов для размещения людей, а власти заявили о готовности разместить 3500 беженцев, в Волгоград прекратили привозить организованные группы эвакуированных с Донбасса людей. Пока их размещают в других регионах.

Несмотря на это, в Волгограде продолжают собирать гуманитарную помощь для тех, кто временно вынужден покинуть Родину и оставить свои дома. А волгоградское отделение Союза журналистов предложило помочь людям с работой.

- Волгоградское отделение "Союза журналистов России" предлагает вакансии журналистов, менеджеров по продажам и маркетологов беженцам с ЛДНР любого уровня подготовки. Желающие пройти собеседование могут прислать краткое резюме по электронке sjr34@yandex.ru или связаться по контактам указанным на сайте sjr34.ru, - сделали заявление в общественной организации.

Правда, пока к нам привезли в основном женщин с маленькими детьми и пенсионеров. Хотя часть покинувших ДНР и ЛНР людей прибыли в наш город самостоятельно. Возможно, кому-то и потребуется трудоустройство.