Где работают пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Волгограде: адреса и телефоны

Беженцам можно передать вещи первой необходимости. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде, Волжском и области разместили первых беженцев из Донбасса. Для эвакуированных людей волгоградцы собирают гуманитарную помощь. В Волгограде сбор вещей первой необходимости организовали общественные организации. Адреса пунктов сбора помощи беженцам опубликовала администрация Волгоградской области.

Принести вещи для беженцев из Донбасса можно в пункты сбора гуманитарной помощи в Волгограде по адресам: Центральный район: ул. Коммунистическая, 6 (вход в арку с Краснознаменской), штаб ОНФ, помощь принимают в будни с 10 до 18 часов. Телефон для связи: 8(8442)33-29-73; ул. Ленина, 25, штаб «Молодой Гвардии», в будни с 10 до 17 часов, в субботу – с 10 до 15 часов, т. 8-961-667-11-81; ул. Ленина, 9, офис 70, Красный крест, работает в будни с 10 до 18 часов, т. 8(8442)56-88-85; ул. Двинская, 18 (1 подъезд), центр «Лествица», принимают в пн., ср., пт. по графику, уточнить время можно по т. 8-960 885-19-50, ул. Советская, 43 (вход со двора у подъезда №5), Детский фонд, т. 8(8442)23-66-07; ул. Советская 5, офис 302, 3-й этаж, т.: 8(8442)38-01-52.

Краснооктябрьский район, ул. Штеменко, 59, общественная приемная депутата Госдумы Алексея Волоцкова; ул. Руднева, 2д, «Право на Жизнь», в будни с 9 до 17 часов, т. 8-927-523-02-03. Тракторозаводский район: СНТ «Дзержинец»: ул. Дзержинского, 14, подъезд №6. Работает в будни с 8 до 17 часов, т.: 8-937-531-62-62. Дзержинский район: ТСЖ «Ангарская», ул. Ангарская, 108. Работает без выходных с 9 до 20 часов. Прием по звонку - т.: 8-927-066-17-61.

Пункт приема помощи для беженцев в Волжском – пр. Ленина, 97, с 10 до 16 часов, т. 8(8443)27-71-78.

Материальную помощь беженцам в Волгограде организовал Детский фонд. Реквизиты указаны на сайте. Назначение платежа: благотворительная помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

Что можно передать для беженцев из ДНР и ЛНР: пластиковую посуду, постельное белье, одежду для детей и взрослых, товары по уходу за детьми и за лежачими; средства гигиены и принадлежности для душа, сухое детское питание, бытовую технику, канцелярские принадлежности; средства индивидуальной защиты. Позвоните по указанным телефонам перед тем, как ехать в пункты сбора помощи.