Спасатели выносили детей на руках: в Волгоградскую область прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Спасатели помогали выносить из поезда детей, волонтеры несли багаж. Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградская область стала следующим после Ростовской и Воронежской области регионом, который примет у себя жителей Донбасса, эвакуированных из-за напряженной обстановки в ДНР и ЛНР. Поезд с беженцами прибыл на вокзал города Волжского вечером, 20 февраля. Волгоградские власти организовали размещение людей в трех пунктах в Волжском, в том числе гостинице «Ахтуба», и в одном пункте в Волгограде. В волгоградский регион 20 февраля прибыли 433 беженца, 166 из которых — дети до 14 лет, в том числе 9 малышей до года.

Вокзал Волжского был полностью оцеплен полицией, а привокзальная площадь заставлена десятками автобусов. К вокзалу стянули все экстренные службы, включая психологов МЧС, которые сопровождали людей до их нового места пребывания. На Родине им пришлось оставить свои дома и семьи.

- Люди сейчас испытывают огромный стресс, поэтому всем также будет оказана помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС, — отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. — При администрации области действует оперативный штаб, который продолжает заниматься вопросами приема жителей Донбасса — губернатором Андреем Бочаровым поставлены четкие и понятные задачи. Никто не останется с проблемой один на один.

Спасатели помогали женщинам выйти из поезда - выносили на руках маленьких детей. Возле вагонов тяжелые сумки подхватывали молодые парни-волонтеры. На помощь приехала молодежь из ОНФ. Они относили багаж беженцев в автобусы. На встрече жителей Донбасса были задействованы около 60 волонтеров.

- По прибытию людисдают тесты. Медицинские службы подготовлены и будут работать в каждом пункте размещения, и эта работа будет организована четко в соответствии с правилами санэпиднадзора на территории РФ, - сообщила Зина Мержоева.

Прибывших в Волгоградскую область людей разместили в гостиницах «Ахтуба» и «Спорт-отель», санатории «Ахтуба» в Волжском, а также в гостинице «Старт» в Волгограде.

- Волжский готов принять первых беженцев. Подготовительные мероприятия закончены, мы разместим около 300 человек, - рассказал мэр Волжского Игорь Воронин, который встречал гостей из Донбасса на вокзале. – Я думаю, у них будет все хорошо, им понравится.

Мержоева также заявила, что власти составляют список школьников, для которых обязательно будет организован учебный процесс. Подходить власти к этому обещают индивидуально, учтут и мнение родителей.

После встречи на вокзале людей рассадили в 15 автобусов, которые дежурили на Привокзальной площади. Сейчас беженцев расселяют по пунктам размещения.