Беженцев с Донбасса в Волгоградской области будут расселять в больницы, школы, детские лагеря

Фото: Администрация Волгоградской области

Волгоградская область готовит новые места для проживания беженцев с ЛНР и ДНР, которые покидают родные места из-за напряженной обстановки. Пункты временного размещения в ближайшее время откроются по всему региону. Губернатор Андрей Бочаров подписал постановление, по которому были определены учреждения, в стенах которых будут размещать эвакуированных детей, женщин, стариков. Людей будут принимать в больницах, школах, гостиницах, квартирах, домах. Всего в списке 98 пунктов временного размещения в 32 районах и шести городах. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление №97.

В документе также указано, что на каждого человека в сутки будет выделяться до 550 рублей за проживание и до 250 рублей за питание. Напомним, всего на содержание беженцев в Волгоградской области выделили 83 миллиона рублей.

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Алексеевский район: гостиница ИП Мартынов Д.Ю. (ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 39), гостиница «Бытовик» (ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, 69).

Быковский район: Быковская центральная районная больница (р.п. Быково, ул. Волжская, 50), гостинцы двор «МК» (р.п. Быково, ул. Солянка, 54а).

Городищенский район: отель «Замок» (р.п. Городище, ул Дорожников, 1б), мотель «Надежда» (р.п. Городище, ул. Дорожников, 17), комплекс «Престиж Старый Замок» (р.п. Ерзовка, ул. Вологодская, 22), база отдыха «Лазурный берег» (х. Вертячий).

Даниловский район: МУП «Даниловский рынок», квартира (р.п. Даниловка, ул. Центральная, 1-7), частная квартира (р.п. Даниловка, ул. Мордовцева, 34-7), частная квартира (р.п. Даниловка, ул. Северная, 15-70), ИП Ивахова Л.М., гостевые номера (р.п. Даниловка, ул. Строительная, 8г).

Дубовский район: отель «У Волги» (с. Пичуга, 657-й км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград).

Еланский район: Вязовский дом-интернат малой вместимости (с. Вязовка, ул. Больничная, 68а), Еланский аграрный колледж (р.п. Елань, ул. Вокзальная, 2).

Жирновский район: гостиничный комплекс «Соло» (г. Жирновск, ул. Губкина, 30).

Иловлинский район: мотель «Ковчег» (р.п. Иловля, 888-й км трассы «Москва-Волгоград»), «Санаторий Качалинский», турбаза «Иловля» (х. Авилов), гостиница ИП Чеботарев А.А (х. Авилов, 882-й км трассы «Москва-Волгоград»), мотель ИП Улумбаев И.У. (р.п. Иловля, 909-й км трассы «Москва-Волгоград»), гостиница ИП Юрченко Н.А. (р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 23).

Калачевский район: придорожный комплекс «Тихий Дон» (73-й км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский»), турбаза «Пять морей» (пос. Пятиморск, ул. Ленина, 60)

Камышинский район: гостиница «Евролюкс» (Камышин, квартал промзона).

Киквидзенский район: гостиница Киквидзенское районное потребительское общество (ст. Преображенская, ул. Ленина, 26), ИП. Ковалев Н.И. (ст. Преображенская, ул. Синельянского, 34), гостевые номера (ст. Преображенская, ул. Строителей, 23а).

Клетский район: гостевые номера (ст. Клетская, ул. Луначарского, 60а), Перелазовская средняя школа (х. Перелазовский, ул. Раздольная, 3).

Котельниковский район: мотель «Терраса» (Котельниково, ул. Волгоградская, 96), гостиница «Комфорт» (Котельниково, ул. Ленина, 15).

Котовский район: гостевой дом «Колизей» (Котово, ул. Лесная, 44), гостиница «Викторис» (Котово, ул. Крупской, 8), гостиница «Тамара» (Котово, ул. Коммунистическая, 82а).

Кумылженский район: Кумылженская детско-юношеская спортивная школа (ст. Кумылженская, ул. 50 лет Октября, 2).

Ленинский район: гостиница «Отель» (Ленинск, ул. Степная, 1б), Ленинская центральная районная больница, Заплавинская участковая больница (с. Заплавное, ул. Ленинская, 7).

Нехаевский район: гостиница «Алые паруса» (ст. Нехаевская, ул. Победы, 19), сельскохозяйственный производственный кооператив «Русин» (ст. Нехаевская, ул. Рабочая, 2)

Николаевский район: кемпинг «У дачи» (Николаевск, садоводческое товарищество «Садовый», дачный участок №15), общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (Николаевск, ул. Свердлова, 26).

Новоаннинский район: МУП «Гостиный двор» (Новоаннинск, ул. Советская, 98), гостиничный комплекс «Арт-Александрия» (Новоаннинск, ул. Красноармейская, 22).

Новониколаевский район: мотель «Гурман» (х. Алексиковский, ул. Заречная, 14), общество с ограниченной ответственностью «Новинка» (р.п. Новониколаевский, ул. Садовая, 16).

Октябрьский район: гостиница «Гостиный двор» (р.п. Октябрьский, ул. Производственная, 6), отель «Солнечный» (р.п. Октябрьский, ул. Степная, 20).

Ольховский район: гостевые номера ИП Акопян А.Э. (с. Ольховка, ул. Комсомольская, 22), гостевые номера ИП Левчук А.И (с. Ольховка, ул. Осинки, 38), гостевые номера ИП Воронцов Е.В. (с. Ольховка, ул. Осинки, 32а).

Палласовский район: гостиница «Юбилейная» (Палласовка, ул. Береговая, 70).

Руднянский район: гостиница «Щелкан» (р.п. Рудня, ул. Песчаная, 1), гостиница «Лазоревая» (р.п. Рудня, ул. Совхозная, 12).

Светлоярский район: гостиничный комплекс «Сталинград» (с. Малые Чапурники, ул. Сталинградская, 2), отель «Чапурники» (с. Большие Чапурники, ул. Степная, 77), Светлоярская детско-юношеская спортивная школа (р.п. Светлый Яр, 1-й микрорайон, 1а).

Серафимовичский район: гостиница ИП Штамов Ю.В. (Серафимович, ул. Октябрьская, 98), Серафимовичская центральная районная больница, Большовская участковая больница (х. Большой, ул. Больничная, 9).

Среднеахтубинский район: детский оздоровительный лагерь «Сказка» (пос. Киляковка, ул. Зеленая, 60).

Старополтавекий район: гостиница «Октябрьская» (Старая Полтавка, ул. Центральная, 87).

Суровикинский район: Добринская средняя общеобразовательная школа-интернат (х. Добринский, ул. Школьная, 13), Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа (х. Сысоевский, ул. Вишневая, 1), центр досуга «Мечта» (х. Качалин, ул.Садовая, д.2а), гостиничный комплекс «Адмирал» (Суровикино, ул. Орджоникидзе, 75-14), гостиничный комплекс «Лазурное» (Суровикино, пер. Заозерный, д.18/1).

Фроловский район: гостиница «СП Орешкин» (пос. Пригородный, ул. Подгорная, 321), здание Ветютневского сельского дома культуры (х. Ветютнев, 1011), здание Гуляевского сельского дома культуры (х. Гуляевка, 3001), здание сельского клуба пос. Арчединского лесхоза (пос. Арчединского лесхоза, 2003), Ветютневская средняя школа (х. Ветютнев, 1012/1), Арчединский лесной колледж (пос. Арчединского лесхоза).

Чернышковский район: Чернышковская центральная районная больница, Тормосиновская участковая больница (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27), гостевой дом (р.п. Чернышковский, ул. Саши Чуб, 15/1), гостиница «Евгения» (р.п. Чернышковский, ул. 2-й Гвардейской армии, 14), частный дом (р.п. Чернышковский, ул. Садовая, 29).

Волгоград: гостиница «Старт» (ул. Грамши, 4), гостиница «Царицынская» (ул. Баррикадная, 1), отели ИП Франгулян З.В. (пр. Дорожников, 1б, ул. Землячки, 40, ул. Новорядская, 4, ул. Качинцев, 636, пр. Жукова, 73), гостиница «Водолей» (пр. Университетский, 98а), городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» (ул. Бутлерова, 52), отель «Южный» (ул. Рабоче-Крестьянская, 18), гостиница «Интурист» (ул. Мира, 14), гостиница «Профсоюзная» (ул. Советская, 5).

Волжский: туристский комплекс «Ахтуба» (ул. Сталинградская, 8), санаторий-профилакторий «Ахтуба» (ул. Набережная, 2д), гостиничный комплекс «Sport hotel» (ул. Набережная, 2а/2).

Камышин: гостиница «Опава» (ул. Октябрьская, 4).

Михайловка: гостиница «Медведица» (ул. 2-я Краснознаменская, 14а), гостиница «Себряковская» (ул. Серафимовича, 7), частный дом (ст. Арчединская, ул. Карьерная, 8).

Урюпинск: гостиница «Урюпинск» (пр. Ленина, 64).

Фролово: Средняя школа №1 им. А.М. Горького (ул. Московская, 66).