«Люди в панике запасались водой и хлебом»: дважды беженка рассказала об эвакуации из Луганска в Волгоград

Тысячи беженцев из Добнасса приезжают в Россию в эти дни. Фото6 Александр КОЦ.

Тысячи беженцев из Добнасса приезжают в Россию в эти дни. Волгоградская область стала пристанищем для жителей республик, где сейчас очень неспокойно. Ирина Громова* в числе тех, кто переживает весь этот кошмар заново – в 2014-ом она вместе с семьей бежала из Луганска в Волгоград. Несколько лет жила в городе-герое, потом вернулась – дома осталась больная мать. Нашла работу, сделала ремонт, получила водительские права… Жизнь, казалось бы, налаживается. Но 18 февраля сообщили об эвакуации. Ирина Громова* рассказала «КП-Волгоград» о том, как второй раз бежала из Луганска, какие чувства испытывают люди и какие трудности им приходится переживать.

ЗА ДВА ЧАСА РАСКУПИЛИ ВСЕ ПРОДУКТЫ

«Последняя неделя в Луганске стала намного громче. Даже в центре, уж тем более по окраинам. Взрывы слышались все чаще. Но люди за восемь лет закаленные. Они ничего уже не боятся. Их уже ничто не испугает.

Больше испугались семьи, у которых маленькие дети и те, кто не слышал этого в 2014-ом, потому что уехали. Сейчас же многие из них остались, сказали: «Мы никуда теперь не побежим». Те, кто едут, делают это вынужденно. Я до последнего надеялась, что останусь дома, но обстоятельства оказались сильнее.

За эти восемь лет люди привыкли ко многому: к взрывам, автоматным очередям. На этот раз думали – обойдется. Но когда в пятницу объявили о всеобщей эвакуации, стало страшно. В городе посеялась паника. Не истерика и слезы, а именно паника. Люди вспоминают, как много лет назад остались без света, воды и продуктов. Сейчас все ринулись в магазины, выстроились в очереди за хлебом. За два часа люди разобрали в магазинах и киосках то, что расторговывали за пару дней. Хлеба в магазине нет, его расхватывали, как только подъезжал товар. Это было страшно смотреть. Люди запасались водой. Она у нас привозная, продается. Ее тоже резко не стало.

Чаты подростков вообще наполнились слезами. Для них это тяжелый период, когда разъезжаются друзья. Над городом нависло напряжение. Многие попросту не могут уехать в силу жизненных обстоятельств (работа, родители, служба и прочее)».

БИЛЕТОВ НА РЕЙСОВЫЕ АВТОБУСЫ НЕТ

«В день, когда объявили эвакуацию, мне предстояло сказать об этом двум бабушкам, живущим по соседству. У них никого из родни нет. Постаралась не испугать, но новость их шокировала. Одной стало так плохо, что мы ее откачивали. В городе в тот вечер многие вызывали скорую. Особо впечатлительные не выдерживали…

Что касается самой эвакуации, то ее организовали оперативно. Люди приходили с вещами, записывались. Автобус наполнялся и уезжал. Я пришла, посмотрела на этих матерей с детьми, колясками и поняла: им сейчас важнее выбраться, чем мне. Поэтому решила, что не поеду на эвакуационном автобусе, буду добираться сама.

Выехала в 8 утра. Выпускали без вопросов, организованно. На российской границе стали происходить заминки, пропускали по 10 человек, уже выстроилась очередь из сотен беженцев.

Я добралась до Каменск-Шахтинска. Тех, кто решил выбираться сам, ждали испытания: билетов на рейсовые автобусы просто не было. Люди готовы были ехать стоя, лишь бы не сидеть на сумках, на полу. Я доехала до Волгограда в общей сложности с тремя пересадками за 20 часов».

«НАСТУПИЛО ЗАВТРА»

«Вчера вечером все отложили свои дела и слушали обращение президента России. Информация о том, что ЛНР и ДНР признают независимыми, витала в воздухе давно. Люди, которые столько лет были в подвешенном состоянии, хотели хоть какой-то определенности.

Радует то, что теперь есть определенность. У людей появилось будущее, шанс на то, что больше войны не будет, что Россия не позволит больше никогда стрелять, что наступит тишина. Можно будет строить планы на завтра.

Люди запускали салюты. Луганчане и дончане поздравляли друг друга. Потому что наступило «завтра».

*Имя героини публикации изменено по ее просьбе.

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