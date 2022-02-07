У экс-главного тренера «Ротора» Хохлова 7 февраля состоится суд с Facebook

Фото: СК "Ротор"

В Москве 7 февраля состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск бывшего главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook. Бывший наставник волгоградской команды надеется получить от компании компенсацию в размере 150 миллионов рублей. Ему не понравилось, что социальная сеть блокирует публикации с упоминанием его фамилии. Заседание состоится в 12.00 в Солнцевском районном суде столицы, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на картотеку дел.

Напомним, решил подать в суд на Facebook Дмитрий Хохлов еще в то время, когда он был главным тренером «Ротора». Первое заседание должно было состояться 5 октября, но из-за неявки представителя компании оно было перенесено на 7 февраля.

- Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю, - цитировал Дмитрия Хохлова телеграм-канал @ftbl11

Из волгоградского клуба Дмитрий Хохлов был уволен 18 ноября. Вместо него сине-голубых возглавил Артем Куликов.