Дмитрий Хохлов покидает «Ротор»

Заменит Хохлова на время Алексей Жданов. Фото: СК Ротор

После череды ничьих и поражений главному тренеру волгоградского «Ротора» Дмитрию Хохлову предрекали скорую отставку. И вот свершилось. Спортивный клуб «Ротор» и Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщили в клубе.

- Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов, - рассказали в пресс-службе «Ротора».

К Дмитрию Хохлову было много вопросов. Сезон в первенстве ФНЛ для вылетевшего из РПЛ «Ротора» не складывался – целая череда ничьих и последние несколько обидных поражений. Болельщики устали смотреть на невзрачную игру команды. Команда все ближе к подвалу турнирной таблицы. Последний матч оказался фатальным для тренера.

- Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! – рассказали в клубе.

Напомним, за последний год «Ротор» сменил уже несколько тренеров. Кроме Хохлова у руля команды постояли Александр Хацкевич и тренерский штаб Юрия Батуренко.