Судебное заседание по иску тренера «Ротора» Хохлова к Фейсбуку отложили на февраль

Сам Дмитрий Хохлов сейчас в Волгограде и готовит "Ротор" к матчу с "Енисеем". Фото: пресс-служба СК "Ротор".

Владелец «Фейсбука» Марк Цукерберг переживает не лучшие времена: за одни сутки из-за сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp он уже потерял более 6 миллиардов долларов США. А сегодня мог лишиться еще 150 миллионов рублей. Именно такую сумму у фейсбука требует главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов. Сегодня в Солнцевском районном суде рассматривали иск господина Хохлова. Но заседание из-за неявки представителей компании перенесли на 7 февраля 2022 года. Оно пройдет в полдень.

- Судом удовлетворено ходатайство представителя истца об извещении Facebook Ink в соответствии с Конвенцией от 15 ноября 1965 года О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам, - отметили в пресс-службе суда.

Сам Дмитрий Хохлов находится в Волгограде и готовит свою команду к игре с «Енисеем», у Марка Цукерберга сегодня есть тоже дела поважнее. После вчерашнего сбоя интернет взорвался от мемов и шуток на тему того, что Facebook заблокировали после того, как соцсеть заблокировала Хохлова.

Напомним, Хохлову не понравилось, что соцсеть постоянно блокировала посты с упоминанием его фамилии.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», -приводит слова Дмитрия Хохлова телеграм-канал @ftbl11.