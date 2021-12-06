Артем Куликов стал новым главным тренером «Ротора»

Фото: СК "Ротор"

В понедельник, 6 декабря, у «Ротора» появился новый главный тренер. На этот пост назначили Артема Куликова. Специалист неделю назад расторг контракт с московским «Велесом». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского клуба, Артем Куликов приступит к работе с сине-голубыми в январе, когда команда выйдет из отпуска.

41-летний Артем Куликов хорошо известен волгоградским любителям футбола. Он уже тренировал команды из Волгоградской области, с 2012 по 2013 год специалист руководил волжской «Энергией», после которой на один сезон возглавил волгоградскую «Олимпию». Также в его тренерской карьере были МИТОС из Новочеркасска, «Зенит» из Пензы, команды ФК «Краснодар» разных возрастов, а также «Краснодар-2». В «Велесе» он работал с лета 2021 года, при нем команда из столичного региона ушла на зимнюю паузу в первенстве ФНЛ на 10-м месте.

«Ротор», напомним, занимает в Футбольной национальной лиге 17-ю строчку. Команду с начала сезона возглавлял Дмитрий Хохлов, руководство волгоградского клуба решило расстаться с ним 18 ноября. В двух оставшихся перед зимней паузой турах сине-голубыми руководил главный тренер «Ротора-2» Алексей Жданов.

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