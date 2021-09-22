Тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Фото: ФК "Динамо" Москва

5 ноября 2021 года в Солнцевском районном суде Москвы рассмотрят исковое заявление от лица главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова. Ответчиком в гражданском споре выступает популярная соцсеть Facebook. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на официальный сайт суда. По словам известного футболиста, соцсеть блокирует его аккаунты, а также аккаунты его друзей из-за фамилии.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», -приводит слова Дмитрия Хохлова телеграм-канал @ftbl11