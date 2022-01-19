Следователи начали проверку из-за ложных сообщений о минировании школ в Волгограде

Следственный комитет начал проверку ложного минирования волгоградских школ Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет в Волгограде проверит ложные сообщения о минировании школ. Была организована доследственная проверка. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, будут установлены все обстоятельства произошедшего.

- По результатам проведения проверки следователями будет дана должная юридическая оценка и принято процессуальное решение, - отметили в следкоме.

Как сообщили в мэрии, все образовательные учреждения, кроме двух, вернулись к работе в обычном режиме.

Напомним, 19 января около сотни образовательных учреждений были эвакуированы из-за поступивших сообщений о готовящихся терактах. У учеников и педагогов в школах были сорваны уроки. При этом волна ложных минирований началась еще на прошлой неделе со школ Советского района. В понедельник угрозы поступили гимназии №1 Центрального района, в итоге это учреждение четырежды за 3 дня получила сообщения о возможном взрыве в здании.