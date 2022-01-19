В Волгограде 19 января массового эвакуируют школы

Здания школ проверяют сотрудники экстренных служб Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоград 19 января охватила массовых эвакуаций образовательных учреждений. Уроки в школах были прерваны из-за поступивших угроз о готовящихся терактах. Школьники и педагоги были вынуждены выйти на улицу, к зданиям приехали машины скорой помощи, полиции и МЧС.

Волгоградцы сообщают в социальных сетях, что эвакуированы школы в разных районах города. «81 школа, приехал пожарный расчет», «в 5-м лицее (здание на Кубанской) эвакуация», «10 школа центр, два раза выводили сегодня детей», «84 школа», «7 гимназия Красноармейский р-н тоже эвакуирована сегодня» - это далеко не весь список учреждений, которые получили угрозы о терактах и о которых написали горожане в соцсетях. Пока ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.

Напомним, на прошлой неделе ложные минирования были в школах Советского района. В понедельник тревожное сообщение поступило в гимназию №1, в итоге за 3 дня в ней 4 раза искали бомбу. Все поступившие сигналы о возможном теракте оказались ложными. Также за последние дни сообщения о минировании школ и детских садов поступают и в других городах России.