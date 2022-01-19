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Происшествия19 января 2022 7:37

В Волгограде в четвертый раз «заминировали» гимназию №1

Срочная эвакуация учеников 19 января случилась и в другой школе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгограде вновь эвакуируют школьников

В Волгограде вновь эвакуируют школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжает доставаться гимназии №1 от анонимных хулиганов, которые в четвертый раз сообщили о минировании учреждения. Утром 19 января ученики гимназии в Центральном районе Волгограда вновь были вынуждены бежать с уроков на улицу. Об этом сообщают волгоградцы в социальных сетях. При этом в среду образовательное учреждение на улице Ткачева не единственное, где произошла эвакуация.

Сообщается, что ученики и педагоги 19 января были выведены на территорию спортивного стадиона в школе №96 Дзержинского района. К учреждениям прибыли оперативные службы, которые проверяют здания на наличие взрывных устройств.

Напомним, серия ложных минирований началась в Волгограде на прошлой неделе со школ Советского района. В понедельник сообщение о заложенной бомбе получила гимназия №1. Ее проверяли еще и 18 января, причем дважды.