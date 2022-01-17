В Волгограде эвакуировали гимназию из-за угрозы теракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 17 января, в гимназию №1 в Центральном районе Волгограда поступили угрозы о минировании. Как сообщил «КП-Волгоград» источник в экстренных службах, сообщения с информацией о якобы готовящемся террористическом акте поступило на адрес электронной почты. Учеников эвакуировали. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, тщательно проверили здание учебного заведения. Угрозу не обнаружили, дети вернулись к занятиям.

Отметим, что в образовательные учреждения на Волгоградской области, так и других регионов приходят подобные письма. Так, на прошлой неделе в городе-герое угрозы поступили сразу в несколько школ Советского района.