Пять школ Волгограда получили анонимные письма о минировании

В школы пришли письма с угрозами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 января на электронные адреса сразу пяти школ в Советском районе Волгограда пришли анонимные письма о минировании. Об этом «КП-Волгоград» сообщил собственный источник. Угрозы о взрывах поступили ночью, поэтому руководство учебных заведений уже ранним утром обратилось в правоохранительные органы. Образовательные учреждения досконально проверили на наличие опасных предметов. К счастью, угрозы оказались ложными.

В администрации города-героя уточнили, что все волгоградские школы 14 января работают в штатном режиме, занятия не прерывались.

Добавим, что подобные сообщения в школы поступают и в других регионах. Так, накануне в Саратове эвакуировали детей на мороз, многие не успели одеться.