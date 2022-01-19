12 тысяч волгоградцев окунулись в проруби на Крещение

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Православные верующие в Волгоградской области 19 января отмечают Крещение Господне. Жители региона посещают храмы, церкви, приходы, а также совершают омовения в купелях. С прошлой ночи в подготовленных прорубях искупались 12 тысяч человек. Вместе со спасателями у купелей дежурят полицейские. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, нарушений общественного порядка не допущено.

- Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали свыше 500 сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений, - отметили в региональном Главке МВД.

Купания в холодной воде в Волгограде и области продолжаются на протяжении 19 января. В городе были подготовлены 6 купелей, но одну из них из-за погоды так и не открыли.

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