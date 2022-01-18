Врач-гастроэнтеролог Альбина Давыдова: крещенские купания – это мощный психо-эмоциональный стресс

На Крещение погружаются в ледяную воду более 10 тысяч волгоградцев. Фото: Вадим ПОПОВ

На Крещение 19 января 2022 тысячи волгоградцев отправятся к купелям, чтобы окунуться в ледяную воду. Доцент волгоградского медуниверситета, врач-гастроэнтеролог Альбина Давыдова объяснила, почему в этот день у иордани дежурят медики и кому крещенские омовения противопоказаны.

- Переохлаждение может спровоцировать заболевания мочевыводящей системы, острые респираторные заболевания. Многие, кто погружаются в первый раз, испытывают мощный психо-эмоциональный стресс, - предупреждает врач.

В группе риска гипертоники и те, у кого лишний вес, ожирение, язва или сахарный диабет. Не стоит окунаться в ледяную воду беременным, пожилым людям и детям.

- Самое страшное, что может произойти во время крещенских купаний – это резкое повышение или снижение артериального давления. Людям с гипертонической болезнью такие перепады температур противопоказаны, - отмечает врач-гастроэнтеролог Альбина Давыдова.

Во время подготовки к крещенскому омовению в проруби медик советует перекусить за 40-60 минут до погружения. Для этого подойдут каша, омлет, овощной салат без майонеза. После купания в ледяной воде поможет горячий сладкий чай с лимоном – это согреет и восполнит запас витамина С, а через час нужно сытно пообедать.

- В рацион обязательно следует включить первое блюдо – борщ, щи или гороховый суп, , - советует Альбина Давыдова. - Второе блюдо должно быть приготовлено из легких сортов мяса, таких как индейка, курица, кролик или рыбы.

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