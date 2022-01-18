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Происшествия18 января 2022 7:54

В волгоградской гимназии второй день искали бомбу

18 января снова поступило сообщение о минировании гимназии №1
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Сообщение о готовящемся теракте 18 января поступило, когда школьников в учреждении еще не было

Сообщение о готовящемся теракте 18 января поступило, когда школьников в учреждении еще не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день подряд работа гимназии №1 нарушается из-за анонимных сообщений о минировании. Накануне в образовательном учреждении уже была эвакуация детей и учителей из-за угрозы теракта. 18 января сообщение о бомбе в гимназии поступило рано утром, когда уроков еще не было, поэтому эвакуации не было. К зданию школы прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели. Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах, взрывных устройств найдено не было. Тревога оказалась ложной, как и накануне

Уроки в гимназии №1 начались позже. Напомним, на прошлой неделе несколько школ Советского района Волгограда также получили угрозы о готовящихся терактах.