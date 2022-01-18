В волгоградской гимназии второй день искали бомбу

Сообщение о готовящемся теракте 18 января поступило, когда школьников в учреждении еще не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день подряд работа гимназии №1 нарушается из-за анонимных сообщений о минировании. Накануне в образовательном учреждении уже была эвакуация детей и учителей из-за угрозы теракта. 18 января сообщение о бомбе в гимназии поступило рано утром, когда уроков еще не было, поэтому эвакуации не было. К зданию школы прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели. Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах, взрывных устройств найдено не было. Тревога оказалась ложной, как и накануне

Уроки в гимназии №1 начались позже. Напомним, на прошлой неделе несколько школ Советского района Волгограда также получили угрозы о готовящихся терактах.