Гимназия №1 в Волгограде в третий раз получила угрозы о готовящемся теракте

Взрывных устройств найдено не было. Фото: Администрация Волгоградской области.

В гимназии №1 Центрального района Волгограда вновь нарушился учебный процесс – в третий раз за 2 дня. Школа днем 18 января снова получило сообщение о готовящемся в стенах учреждения теракте. Ученики и педагоги были эвакуированы, сообщают очевидцы в социальных сетях. К гимназии приехали оперативные службы, которые проверили здание. Никаких взрывных устройств найдено не было.

Напомним, накануне гимназия №1 получила первое сообщение о том, что в ней готовится теракт. Была проведена эвакуация и проверка здания, тревога оказалась ложно. Сегодня утром, еще когда в школе почти никого не было, опять поступило сообщение о минировании. На деле же это оказалось чьей-то злой шуткой.