Инспекторы ГИБДД вручную растаскивают пробки на дорогах Волгограда

В Волгограде сохраняются 10-балльные пробки на дорогах. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград не справляется с непрекращающимся снегопадом, который заметает городские улицы. На дорогах 10-балльные пробки, на борьбу с которыми были направлены дополнительные силы ГорГАИ. Полицейские буквально вручную растаскивают заторы, регулируя движение на перекрестках. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, особенно осложняют ситуацию на магистралях водители, у машин которых летняя резина.

В региональном Главке МВД отметили, что затруднено движение в Красноармейском районе на бульваре Энгельса и проспекте Героев Сталинграда. На остальных дорогах города поток медленно, но едет. Инспекторы ДПС также дежурят на трассах Волгоградской области, на которых продолжается расчистка от снега и наледи. Тем временем, мэрия Волгограда обратилась к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль дорог.

- Брошенные на краю дороги машины мешают спецтехнике очистить дорогу от снега по всей ширине и сформировать валы вдоль обочин для вывоза. Самим автолюбителям будет также непросто откопать машину из сугроба, - отметили в администрации Волгограда.

Напомним, с вечера 12 января в Волгограде и области начался снегопад, который будет идти до 15 января. Ожидается, что выпадет месячная норма осадков. На дорогах города коллапс, из-за которого волгоградцы опоздали на работу. Спецтехника не справляется с расчисткой магистралей.