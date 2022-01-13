1,5 тысячи единиц спецтехники не справляются с уборкой снега в Волгоградской области

Так выглядит московская трасса у Иловли. Кадр с камер Упрдор Москва-Волгоград

В Волгограде за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков, в области – треть. Пешеходы и машины вязнут в сугробах, на дорогах областного центра 10-балльные пробки. Дорожники не справляются с последствиями снегопада. В то же время на региональных и федеральных трассах, дорогах городов и поселков региона расчищают снег около 1,5 тысячи единиц спецтехники, сообщили в администрации региона.

- Обильное выпадение осадков вызывает определенное затруднение, особенно на подъемах для большегрузов, но все задачи решаются: работает около 1,5 тысячи техники, очень большое количество сотрудников ДПС патрулируют улицы. Движение обеспечено, - заявил губернатор Андрей Бочаров во время утренней поездки в 7-ю больницу.

Улица Краснознаменская. Фото: Юлия Данильченко

Но волгоградцы, многие из которых опоздали на работу и учебу из-за снежного апокалипсиса, с эти не согласны. Тем временем, дорожники отчитались, что уже использовали почти пять тысяч тонн противогололедных реагентов, чтобы обеспечить проезд по дорогам региона. Работы у них еще много, ведь снег будет идти еще двое суток.

В Волгограде с утра затруднено движение по всем основным магистралям. Гаишники буквально вручную разгребают пробки. В городе введены ограничения на проезд большегрузов, чтобы снегоуборочная техника могла выполнить свою работу. Водителей тоже просят не создавать препятствий дорожникам, не бросать машины на дорогах и быть предельно внимательными на трассах.