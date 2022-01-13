До 15 января в Волгограде и области выпадет месячная норма осадков

Снегопад будет идти в Волгограде несколько дней Фото: Юлия Данильченко

С вечера среды Волгоград и область оказались во власти сильнейшего снегопада, который не перестает идти и 13 января. Как рассказали «КП-Волгоград» в Гидрометцентре, в областном центре и в южных районах региона за прошедшие сутки уже выпала половина месячной нормы осадков. На севере Волгоградской области выпала треть месячной нормы. Погода не изменится еще в течение нескольких дней.

- С учетом ожидаемых снегопадов 14 и 15 января ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков на всей территории Волгоградской области, - отметили в Гидрометцентре.

Месячная норма осадков может выпасть с 13 по 15 января и в Волгограде. Также что жителям региона предстоят непростые дни. Уже в четверг из-за снегопада областной центр сковали 10-балльные пробки, многокилометровые заторы сохраняются и после 10.00 из-за многочисленных аварий и занесенных снегом дорог.