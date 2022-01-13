Хроники снежного апокалипсиса: весь Волгоград опоздал на работу из-за нечищенных дорог и 10-балльных пробок

Дорожники трудятся с ночи, но снега так много, что город сковали огромные пробки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 13 января Волгоград превратился в снежную сказку. Метель метет с ночи и обещает атмосферный Старый Новый год. Но наслаждаться этой снежной красотой приятно только из окна. На улицах настоящий апокалипсис. Город стоит, дороги сковали 10-балльные пробки, автомобилисты с утра откапывают машины. Коммунальщики не справляются с непогодой и люди сами выходят чистить свои дворы. Дорожники с ночи борются со снегом, но на магистралях – коллапс. А путь до работы – отдельная история. «КП-Волгоград» рассказывает, какие препятствия преодолели волгоградцы, чтобы не опоздать на рабочее место.

«СНЕЖНЫЕ ИГРЫ»

Сразу отметим – дорожные службы выехали на уборку снега еще 12 января.

«Только за ночные часы на проезжую часть нанесено свыше 1800 тонн песко-соляной смеси. Это позволяет обеспечить автомобильное движение по главным магистралям, в том числе стабильную работу общественного транспорта. К работе на второстепенных дорогах комбинированные дорожные машины приступят позже», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики чистят тротуары. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Но непрекращающаяся метель засыпала город. В соцсетях волгоградцы шутливо назвали свой путь до работы «снежными играми». Чтобы добраться до офисов и учебы горожанам приходится с раннего утра сражаться с непогодой. Одни рискуют и садятся за руль, предварительно потратив уйму времени на очистку и прогрев машины. Автомобилисты надеются, что на трассах будет лучше, чем во дворах. Но, увы. Сегодня Волгоград горит «красным» - пробки везде.

«Из Городище сегодня было вообще не выехать. Кто смог осилить подъем в гору, тот уехал на работу, остальные закопались и встали. Маршрутки, легковушки, даже дорогие иномарки с зимней резиной. Снега столько, что сцепления с дорогой нет вообще, все просто буксуют на месте. Сегодня главное ехать и не останавливаться. Остановился – застрял», - рассказал «КП-Волгоград» Илья.

Несмотря на то, что дорожные службы начали чистить магистрали со вчерашнего вечера, коллапс ожидаемо случился.

«В городе полная жесть. Дороги не чищены, на остановках вообще кошмар, к общественному транспорту не подойти! И ни одной машины, чтобы чистили дорогу» - возмущается Ирина.

Спецтехника есть, она работает круглосуточно, однако осадков так много, что вмиг убрать все невозможно.

А вы сегодня пешком или завели "ласточку"? Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Коммунальщики - не волшебники, они не могут убрать снег везде и сразу! Наберитесь терпения и понимания», - призывает Александр.

Но как не возмущаться, когда, выходя из дома, проваливаешься в сугроб? А нужно добраться до офиса или в школу.

«В нашем городе можно жить только возле школы и работы. Всё, что дальше 1 километра, становится непроходным и непроездным: зимой из-за метели и гололёда, летом-из-за ветра с песком и жаркого пекла! Мы ничего не должны ждать. Живу в самом центре. Снега по колено что на проезжей части, что на так называемом тротуаре. Со стороны Комсомольской вдоль моста ни разу за зиму не видела, чтобы уборочная машина ездила и чистила тротуары. На дороге снег тает от машин, а пешеходы, как Сусанин в лесу, сквозь сугробы сегодня и вплавь вчера преодолевали тротуар!» - делится наблюдениями Ольга.

Переживают волгоградцы и за детей, которые пошли на занятия.

«У меня сын до школы дойти не может. По колено проваливаемся», - пишет Татьяна.

А ПЕШКОМ ПОЛЕЗНЕЕ

Когда начинается снегопад, волгоградцев буквально умоляют оставить машины и пересесть на общественный транспорт. Во-первых, чтобы быстро добраться до работы. Во-вторых, это разгрузит трассы. Есть такие, чего уж душой кривить, кто катается на летней резине. Чуть припорошит – застрял или ДТП. В-третьих, дорожной технике, чтобы почистить проезжую часть, нужно ехать, а не стоять в пробке. К слову, автомобилисты в Волгограде дружные.

«Люди, будьте добрее. Не проходите, не проезжайте мимо застрявших машин. Помогите им, добро всегда возвращается» - призывает Екатерина.

Пример подают сотрудники ГАИ, которые сами растаскивают застрявшие машины. Вручную.

Не все любят рисковать и тратить нервы.

«Я утром решил, что поеду на трамвае. Да и машину прилично замело, не стал время тратить. Живу в центре на Краснознаменский, у нас дороги и тротуары почистили. Но так не везде. На общественном транспорте добрался быстро, не опоздал», - поделился Дмитрий.

В центре Волгограда снег убирают, но его так много, что дороги и тротуары следом засыпает. Фото: Юлия Данильченко

И таких – немало.

«Откапывать машину от снега, потом чистить стекла боковые и если нет обогрева, то лобовое и заднее с зеркалами. А потом ещё прогревать итого минут 15. За эти 15 минут можно дойти до остановки или вызвать такси», - размышляет Павел.

Хотя вызвать такси - не так просто. Оно и подорожало, и также стоит в пробках, да и свободную машину нужно дождаться.

А вообще прогулка с препятствиями на свежем воздухе полезна. Даже «Яндекс.Пробки» рекомендует.

«Пешком. Я вот встала в 5 утра, в 6 вышла и пошла. Шесть километров 2,5 часа шла», - делится советом Снежана

Волгоградцы тоже помогают: убирают снег у подъездов. Фото: Юлия Данильченко

А особенно заботливые соседи встали пораньше и убрали сугробы у своих подъездов. Коммунальщиков на всех не хватит, а возмущения снег не уберут.