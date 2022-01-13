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Общество13 января 2022 5:57

Из-за сильной метели Волгоград сковали 10-балльные пробки

На основных дорогах заторы и многочисленные ДТП
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Из-за сильной метели Волгоград сковали 10-балльные пробки. Фото: скрин Яндекс.Пробки.

Из-за сильной метели Волгоград сковали 10-балльные пробки. Фото: скрин Яндекс.Пробки.

В четверг, 13 января, на Волгоградскую область обрушилась метель. Город-герой сковали 10-балльные пробки. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки», движение парализовано во всех районах областного центра. «Красным» горят основные магистрали. Пятикилометровый затор на Первой Продольной от больницы Ильича до Мамаева Кургана. На Второй Продольной сразу три ДТП. Стоят улица Землячки, Менделеева, Кубинская, Неждановой, проспект Университетский и другие. Многие волгоградцы, спешащие на работу и по делам, застряли в пробках.

Дорожники начали чистить снег со вчерашнего вечера, но из-за обильных осадков коллапс неизбежен. Автомобилистам советуют отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Во-первых, это разгрузит трассы, во-вторых – упростит работу дорожным службам.