В Волгограде готовится к открытию каток в ЦПКиО

На катке в ЦПКиО проходят последние приготовления. Фото: Администрация ЦПКиО.

В Волгограде до наступления нового года должен открыться еще один каток. Покататься на коньках волгоградцы смогут в Центральном парке культуры и отдыха. Ледовую площадку там заливают на месте открывшегося искусственного пруда. Как рассказал «КП-Волгоград» директор ЦПКиО Андрей Еркин, открытие катка планируется до конца недели.

Стоимость катания составит 200 и 250 рублей. Фото: Администрация ЦПКиО.

Ледовая площадка у колеса обозрения не оборудована холодильниками, как в парке «Раздолье», поэтому для ее работы необходима морозная погода на улице. Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00. Стоимость катания для взрослых составит 250 рублей, для детей – 200 рублей. В 100 рублей обойдется аренда коньков и камеры хранения. Андрей Еркин отметил, что билеты на каток можно будет покупать как в кассе в ЦПКиО, так и на сайте парка.

Также в ЦПКиО уже работает другое зимнее развлечение - снежная горка для катания на ватрушках.

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