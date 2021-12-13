В волгоградском ЦПКиО открылась снежная гора

Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде хоть и стало морозно, но для полного ощущения зимы не хватает снега. Однако определенную часть города уже засыпало зимними осадками. В Центральном парке культуры и отдыха накануне включили снегогенератор на тюбинговых горках. 13 декабря склон стал белым и принял первых посетителей, рассказал «КП-Волгоград» директор ЦПКиО Андрей Еркин. Волгоградцы вместе с детьми опробовали катание на тюбинге по снежным 70-метровым горкам.

- Центральный парк впервые за долгие годы открыл зимний сезон, появились зимние горки, а скоро появится и каток, - отметил Андрей Еркин.

Тюбинговые снежные горки в ЦПКиО будут работать ежедневно с 12.00 до 22.00. Стоимость катания по склону составляет 200 рублей для детей и 250 рублей для взрослых. Еще 100 рублей нужно будет заплатить за аренду «ватрушки», а если у вас есть своя, то можно приходить с ней.