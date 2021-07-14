Прокат лодок, пляж и йога на сапах в ЦПКиО Волгограда: время работы, цена

Юным судоводителям выдадут спасательный жилет для безопасности. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пляжная зона с лежаками и кабинкой для переодевания, прокат лодок и даже утренняя зарядка на сапах – все это в ближайшем времени появится в ЦПКиО Волгограда. Здесь завершили работу по созданию искусственного водоема – огромный пруд залили, вокруг него сделали деревянные пешеходные дорожки, к причалу припарковали первые плавсредства: лодочки и огромного розового фламинго. Уже завтра, 15 июля 2021 года в ЦПКиО Волгограда откроется прокат лодок.

Большие судна с веслами для взрослых привезут в течение июля, а пока открывается прокат маленьких пластмассовых лодочек для детей. Управлять ими разрешат детворе старше 6 лет, для безопасности выдадут спасательные жилеты. Весел там нет, чтобы передвигаться по воде, детям надо крутить ручку. Стоимость проката – 200 рублей за 20 минут катания.

Чтобы не скучать, взрослые в это время могут арендовать розового фламинго и загорать на нем, как на матрасе. Помещается на это плавучее средство 4 человека. Ориентировочно, за катание на этой красивой птице тоже будут брать 200 рублей.

Корреспондент "КП" проверила - птичка не тонет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В ближайшие дни вокруг пруда уложим рулонный газон, а после на нем сделаем три зоны с лежаками, - рассказывает директор ЦПКиО Андрей Еркин. - Будут навесы, будет кабинка для переодевания. Мы уже за пару последних дней увидели, что пруд пользуется популярностью у посетителей парка.

Еще одна активность, которая появится в ближайшее время – утренний фитнес на сапах. Стоить часовая тренировка будет 600 рублей с человека, скорее всего, позаниматься спортом на доске можно будет 8 утра. Мы сообщим точную информацию, как только будет известно расписание.

В центре пруда уже установили арт-объект – Русалка. А вокруг скоро будут плавать рыбы или черепахи. Сейчас водоем очищают с помощью трех насосов и специальной «химии», которая безопасна для живых обитателей пруда.

В центре водоема живет Русалочка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

РЕЖИМ РАБОТЫ

Доступ к пруду открыт все время, но прокат лодок будет работать в пятницу-воскресенье с 10.00 до 23.00, а в понедельник-четверг – с 15.00 до 23.00. Но если будет очень много желающих покататься в другое время, режим работы активностей скорректируют.