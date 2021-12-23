25 катков зальют зимой 2022 в Волгограде: адреса

Катки будут заливать и во дворах. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Зимой 2021-2022 в Волгограде зальют 25 ледовых катков во всех районах города. Учитывая декабрьские морозы, покататься на конках можно будет уже до Нового года. В списке ледовых катков в Волгограде, как крупные, платные, так и бесплатные дворовые, организованные управляющими компаниями и ТОСами, сообщили в мэрии.

- Режим работы площадок устанавливается по погодным условиям, - подчеркивают в администрации города.

ГДЕ ОТКРОЮТ КАТКИ В ВОЛГОГРАДЕ ЗИМОЙ 2021 – 2022

Красноармейский р-н: ул. Гражданская, 64; ТОС «Водники», ул. Лазоревая, 223; ТОС «Микрорайон, 608», ул. Столетова, 48

Кировский р-н: парк «50 лет Октября» - платный

Советский р-н: пр. Университетский, 107 и ул. Тимирязева, 17а/1

Ворошиловский р-н: сквер Саши Филиппова - платный

Центральный р-н: ЦПКиО, Царицынский парк – оба платные

Дзержинский р-н: парк «Русь» (ул. Краснополянская); площадка у ТРК «Парк Хаус»; парк «Семейный» - все платные

Краснооктябрьский р-н: в парке Гагарина - платный; на стадионе «Зенит» - платный, двор на Штеменко, 59 - бесплатный

Тракторозаводской р-н: ул. Дзержинского, 42; ул. Лодыгина, 1; ул. Ак. Павлова, 12-14; ул. Шурухина, 32; ул. Ак. Бардина, 15; ул. Героев Тулы, 7. На площади Дзержинского, площади Аттракционов и в парке культуры на ул. Отрады,32а – платные.