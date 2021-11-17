Каток в пойме Царицы в Волгограде 2021-2022: как работает, цена

Каток уже ждет посетителей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каток в пойме Царицы в Волгограде откроет сезон 2021-2022 и начнет работать уже вечером 17 ноября. Желающих покататься на коньках у интерактивного музея «Россия – моя история» будут пускать на лед с 19 часов. В дальнейшем каток будет работать каждый день с 10 до 22 часов.

График работы катка в пойме Царицы в Волгограде в сезоне 2021-2022: как и раньше, купить билет посетители смогут на один из сеансов, между которыми будут устраивать технические перерывы для обработки льда, - с 10.00 до 14.00¸ с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00.

В 2021-2022 году цена билета на каток в пойме реки Царицы в Волгограде составит 400 рублей для взрослых, 300 рублей – для детей до 12 лет. Члены многодетных семей и пенсионеры могут покататься за 250 рублей. Родителей, сопровождающих ребенка до 12 лет, пустят на территорию катка за 100 рублей. Помощник фигуриста обойдется в 150. Взять коньки в аренду или оставить вещи в камере хранения можно за 100 рублей. А за заточку коньков и услуги инструктора (полчаса) возьмут 300 рублей.

Учтите, что всех волгоградцев старше 18 лет пустят на лед только при наличии QR-кода или документа о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Купить билеты на каток в пойме Царицы можно на сайте moypark.ru и в кассе на месте.