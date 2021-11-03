В Волгоградской области от коронавируса стали умирать дети и беременные

Коронавирус становится все опаснее Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области тяжелая ситуация с коронавирусом 3 ноября обсуждается на заседании Клинического совета. Его проводит губернатор Андрей Бочаров. Меры, введенные в регионе по борьбе с ковидом, пока не работают, заболевших и умерших становится только больше. Причем COVID-19 стал намного опаснее как для пожилых волгоградцев, так и молодых. На сегодняшний день в инфекционных стационарах на лечении находятся 125 детей и 126 беременных женщин.

- В начале пандемии количество госпитализированных детей и подростков было единичным. К сожалению, уже есть и летальные случаи. В настоящее время в Волгоградской области ковид подтвержден у 467 будущих мам. Еще год назад, в октябре 2020 года, их было только 188. Мы же понимаем, что их нельзя лечить по обычному ковидному протоколу. Есть серьезные ограничения по лекарствам, по методикам. А ведь врачам приходится спасать и будущую маму, и ребенка. К сожалению, среди заболевших беременных женщин также есть отдельные летальные случаи, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

Глава область обратил внимание на то, что беременные волгоградки не охотно проходят вакцинацию от ковида. А вирус стал опаснее из-за мутации и появления новых штаммов. В целом смертность от коронавируса остается высокой по всей России.

- Болезнь не щадит никого. Среди скончавшихся - люди разного возраста, образа жизни, разного социального статуса. Уважаемые товарищи, мы с вами ни от кого не скрываем эти пугающие цифры – в день в Волгоградской области от коронавирусной инфекции умирает по 25-30 человек. А в целом по России ежедневная смертность уже превысила 1100 человек, - подчеркнул губернатор.

Ранее было известно, что от коронавируса умерла 2-летняя девочка, за день до своего 19-летия скончалась в ковидном стационере студентка Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова Василиса Когут. В роддоме №5 врачи не смогли спасти беременную 37-летнюю женщину и ее нерожденного ребенка.