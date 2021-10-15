В Волгограде от коронавируса умерла 19-летняя девушка

За сутки в Волгоградской области от коронавируса умерли 26 человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается очень высокой. 15 октября зафиксировали 26 смертей, скончались семеро мужчин и 19 женщин, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. В их числе 19-летняя девушка. Жертвой ковида признали студентку Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова Василису Когут. Девушка скончалась в ковидном госпитале 6 сентября, за день до своего 19-летия. Точная причина гибели была определена после посмертных исследований. Василиса также боролась с раком.

Также за последние сутки специалисты назвали причиной смерти коронавирус у семи мужчин в возрасте от 52-х до 84-х лет и 18-ти женщин, которым было от 57-ми до 89-ти. Погибшие проживали в Волгограде, Михайловке, Камышинском, Котовском, Жирновском, Котельниковском, Серафимовичском, Октябрьском районах.