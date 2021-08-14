В Волгограде от коронавируса умерла двухлетняя девочка

К сожалению, иногда врачи просто бессильны против коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ежедневно в Волгоградской области молодеют жертвы коронавируса. 30 лет, 21 год, 18 лет… А 14 августа в сводки летальных случаев от COVID-19 попала девочка, которой было всего 2 годика. Несмотря на распространенное мнение, что дети довольно легко переносят ковид и чаще всего болеют бессимптомно, малышка умерла в ковидном госпитале Волгограда. Рентген показал двустороннюю пневмонию.

В оперативном штабе сообщили, что родители ребенка, которые проживают в Волжском, вызвали скорую в первые же сутки появления симптомов заболевания. Ребенка увезли в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы. Скорее всего, на тяжесть заболевания повлияло то, что у ребенка был врожденный дефект эндокринной системы.

В эти же сутки в ковидном госпитале на базе Волгоградского областного наркодиспансера умер 30-летний молодой человек. У него тоже был COVID-19 с двусторонней пневмонией. Возможно, он не справился с болезнью из-за сопутствующих заболеваний бронхолегочной и эндокринной систем.

Среди погибших за эти сутки трое не дожили до 60 лет: две женщины 54 и 58 лет и 53-летний мужчина. Остальным умершим за 60.