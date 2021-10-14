В Волгограде в ковидном госпитале погибли беременная женщина и ее нерожденный ребенок

Пациентка сразу была госпитализирована в реанимацию из-за большого поражения легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде в ковидном госпитале умерли беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Это произошло в роддом №5, который был перепрофилирован для пациенток с коронавирусом. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, жительница Калачевского района первые признаки недомогания почувствовала 10 сентября. Спустя 4 дня она обратилась в местную ЦРБ в связи с ухудшением состояния из-за коронавируса.

- Экспресс-тест показал положительный результат, пациентка доставлена в перепрофилированный роддом № 5. В связи с большим процентом поражения легочной ткани, а также низкой сатурацией пациентка госпитализирована в реанимационное учреждение, - отметили в облздраве.

Во время лечения медики регулярно проводили консультации с федеральным центром, чтобы спасти 37-летнюю женщину и будущего ребенка. Однако спустя несколько дней была зафиксирована смерть плода. Пациентку пришлось срочно родоразрешать, а через несколько дней хуже стало и ей, и женщина скончалась в реанимации. В облздраве добавили, что окончательную причину гибели специалисты установят после посмертных исследований.