В Волгограде на заседании Клинического совета по коронавирусу озвучат новые решения по ограничительным мерам

Продлят ли волгоградцам нерабочие дни - важный для многих вопрос. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Что еще необходимо предпринять, чтобы сдержать распространение коронавируса, разорвать цепочку передачи ковида, снизить число заболевших? Это главный вопрос, который волнует чиновников даже на нерабочей неделе. В Волгограде 3 ноября собрался на заседание Клинический совет, который пообещал не только обсудить ситуацию и дальнейшие прогнозы, но и выработать ряд важных решений. Волгоградцы ожидают услышать ответ на волнующий их вопрос о продлении нерабочей недели: выходить ли после 7 ноября на работу или учебу?

Начался оперштаб с обсуждения итогов октября. А они неутешительные – за 2 недели рост заболеваемости коронавирусом на 17%. Пациентов в стационарах стало больше на 6%. Заболеваемость ковидом в области достигла своего исторического максимума. Даже в пиковые месяцы прошлого года она была ниже в пять раз.

- В октябре текущего года ковидом заболели более 4 тысяч человек на каждые 100 тысяч населения. Это на 13% больше, чем всего месяц назад, - озвучил цифры глава региона Андрей Бочаров.

Андрей Бочаров отметил, что все, что мы видим сейчас, специалисты называют четвертой волной.

- Буквально вчера Роспотребнадзор сообщил о том, что новые штаммы коронавируса - "мю", "лямбда" и AY.4.2. - уже проникли в Россию. Специалисты приступили к их изучению, в том числе пытаясь разобраться, как новые штаммы реагируют на имеющиеся у переболевших людей антитела и на существующие вакцины, - прокомментировал губернатор.

Новые штаммы более агрессивные. Если раньше в больницу попадали после недели лечения дома, сейчас уже на 3-5 сутки от появления симптомов пациентов госпитализируют в тяжелом состоянии. Степень поражения легких больше не показатель тяжести заболевания: человеку может быть очень плохо при поражении в 5-10%, другие могут не заметить, как вирус убил 80% легочной ткани. И до сих пор в мире нет универсального лекарства от коронавируса. Согласно наблюдениям, 67% заболевших - это пенсионеры в возрасте 65+, хотя и молодые люди с хроническими заболеваниями все чаще не могут победить болезнь.

Опасным, по словам волгоградского губернатора, стал вирус для детей и беременных женщин. На сегодня в стационарах региона 125 детей, есть тяжелые. Будущих мам - 467. Среди тех и тех есть летальные случаи - а в случае с беременными, погибают сразу двое.

Болеют люди и после вакцинации, но таких, по данным Бочарова, только 3,6%.

- Конечно, наибольшее беспокойство вызывает общий рост летальности от коронавирусной инфекции и вызываемой ею пневмонии. Болезнь не щадит никого. Среди скончавшихся - люди разного возраста, образа жизни, разного социального статуса, - говорит губернатор.

Цифры по смертности у нас и правда выше, чем в среднем в стране. В начале пандемии умирали 4,9%, сейчас – 5,8%. И это только те, кто скончались в больницах. Многие умирают от последствий ковида уже дома.

Нельзя сказать, что власти ничего не делают: за время пандемии закупили рекордное количество аппаратуры для спасения людей: аппаратов ИВЛ в больницах стало 760 (а было 326), число компьютерных томографов стало выросло с 11 до 24. Сегодня в области развернуто более 8 тысяч коек в ковидных госпиталях. Во всех стационарах обеспечили бесперебойную подачу кислорода.

Но и этих мер недостаточно. Поэтому постоянно приходится вводить новые ограничения, чтобы остановить рост заболеваемости и смертности. Их и обсуждали на Клиническом совете.