Фото: vk.com/aquatoriapark

В Волгограде закрылся новый аквапарк в микрорайоне Санаторный, водные аттракционы ушли на зимнюю паузу. Погода в городе стоит еще теплая, но в аквапарке решили больше не принимать посетителей в 2021 году. Об этом сообщается на страничке развлекательного комплекса в Instagram.

- В этом году аквапарк закрывается, чтобы открыться в следующем еще лучше, - говорится в публикации в социальной сети.

Напомним, первый аквапарк в Волгограде был открыт в Кировском районе всего 2,5 недели назад. Посетителей он начал принимать 26 августа. Хотя его строительство обещали закончить еще в июле, открытие затянулось из-за пуско-наладочных работ. Появление аквапарка стало долгожданным событием для волгоградцев, но теперь им снова придется подождать отдыха на водных аттракционах. Горки и бассейны находятся на открытом воздухе, поэтому они не могут работать круглогодично.

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