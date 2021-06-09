Заработает в конце июля: в Волгограде достраивают огромный аквапарк на Санаторном

Фото: Администрация Волгоградской области

Уже в июле в Волгограде откроется первый аквапарк. Масштабное сооружение располагается на границе Советского и Кировского районов. На площади 3,4 га строятся 6 бассейнов, столько же водных аттракционов, места пляжного отдыха. При этом возведение объекта началось в прошлом году. Посетивший стройплощадку губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что волгоградский аквапарк станет одним из лучших в стране.

- Все помнят, что здесь было раньше? Еще в 2018 году был пустырь. Решение задач комплексного благоустройства территорий, создания современных парков, скверов, многопрофильных общественных пространств существенно влияют на качество жизни и настроение людей. Здесь будет один из самых лучших открытых аквапарков в России, - рассказал глава области.

В аквапарке рабочие возводят 50-метровый волновой бассейн – он станет самым крупным в Южном федеральном округе. А любители экстрима смогут скатиться в воду с 11-метровой вышки. С ее верхотуры можно будет рассмотреть практически весь город.

Фото: Администрация Волгоградской области

Земельный участок в районе застройки ЖК «Колизей» и ЖК «Санаторный», где будут проживать порядка 60 тысяч волгоградцев, был передан инвестору безвозмездно в рамках закона Волгоградской области о реализации масштабных инвестпроектов. Кроме строительства аквапарка, там создается Парк отдыха и туризма. Зона для семейного отдыха расположится на площади 34 га. Аквапарк станет основным объектом территории. Стоимость работ составляет 500 миллионов рублей.

Сейчас на стройобъекте работают более 100 строителей и 20 единиц техники. Специалисты частично завершили прокладку под землей 17 километров инженерных сетей, устройство чаши бассейнов, монтируются опорные площадки под конструкции водных горок и аттракционов. Продолжается строительства детского, подросткового, волнового бассейнов. На 90% завершился монтаж наружных сэндвич-панелей административно-бытового комплекса, проводится внутренняя отделка помещений и благоустройство окружающей территории. Заработать аквапарк может уже в июле.

- К концу июля вместе посмотрим, что у нас здесь получится. Понятно, что еще строительная площадка. Будут вопросы, связанные с пусконаладочными работами. Они тоже продлятся определенное время. Тем не менее, все, что здесь необходимо, оно уже заложено здесь под землей. И всем скажу «Добро пожаловать», когда откроем современный аквапарк, - заявил Андрей Бочаров.

Фото: Администрация Волгоградской области

Следующим этапом строительства Парка отдыха и туризма станет создание горнолыжного спуска, всесезонного бассейна и трассы для катания на «ватрушках». А аквапарк на границе Советского и Кировского районов может быть не единственным в городе. Мэр Волгограда Виталий Лихачев поделился планами о строительстве еще одного такого сооружения.

- Конечно, важно, чтобы такие объекты, парковые зоны появлялись на разных территориях, чтобы жители после работы могли прогуляться, отдохнуть, и для этого не обязательно нужно было бы ехать в центр города. На тему строительства аквапарка давно говорили, рассматривались разные площадки. В том числе мы обсуждаем вариант создания еще одного водного аттракциона и в центре города, в пойме реки Царицы, — сообщил Виталий Лихачев.