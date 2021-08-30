«А это нормально?»: волгоградцы заметили, что у самых высоких горок в новом аквапарке нет бассейна

Фото: vk.com/aquatoriapark

Новость о том, что 26 августа в Волгограде, наконец, открыли аквапарк, обсуждали многие горожане. Хотя бы потому, что его обещали построить в июле, но опоздали на целый месяц и двери аттракциона открылись чуть ли не осенью. Но любопытства ради волгоградцы посетили аквапарк. Любителей экстрима больше всего интересовали взрослые горки протяженностью до 80 метров.

«Не понял, а это нормально, что у горок в новом аквапарке Волгограда нет бассейна?» - тут же озадачились волгоградцы.

Действительно, три спуска ведут… на бетонный плац, а не в бассейн, как в аквапарках популярных курортов. Однако и такой формат существует, называется – сухой финиш. Катание на таких горках безопасно. К тому же, вид с 11-метрой стартовой вышки прекрасный – видно весь город.