Аквапарк в Волгограде откроют в сентябре

Аквапарк в миллионном городе станет первым. Фото: АВО

Первый аквапарк в Волгограде сначала обещали открыть в июле. «Уже август, скоро конец лета, а в городе до сих пор негде купаться и загорать. Когда уже?», - атакуют горожане официальные аккаунты аквапарка «Акватория» в социальных сетях. Однако примет первых посетителей водный развлекательный центр на Санаторной только в сентябре 2021 года.

- Мы рады сообщить, что с 9 августа по 9 сентября мы начинаем пусконаладочные работы: поэтапный запуск всех бассейнов и горок, тестовые испытания с фокус-группами, отладку всех процессов для бесперебойной работы аквапарка, - сообщила администрация «Акватории».

Посетители смогут поплескаться в бассейнах и опробовать горки нового большого аквапарка в Волгограде только после того, как пройдут техническое и тестовое открытие, все необходимые проверки, будут получены разрешения и регистрации.

- Это позволит нам быть уверенными в полной безопасности наших гостей, - отмечают в аквапарке.

Напомним, аквапарк «Акватория» в Волгограде расположен на улице Санаторной, 26 в Кировском районе. На площади 3,4 гектара построили шесть бассейнов и горок. Будут среди них и аттракционы с "изюминкой". Например, самый большой в ЮФО 50-метровый волновой бассейн. Кроме того, любителей экстрима ждет скоростной спуск с 11-метровой вышки.