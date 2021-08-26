«Готов принять первых посетителей»: в Волгограде открылся аквапарк

Фото: vk.com/aquatoriapark

Произошло долгожданное событие для многих волгоградцев. В конце лета в городе открылся первый аквапарк. Пусконаладочные работы остались позади. Водные аттракционы в микрорайоне Санаторный готовы принимать первых посетителей, сообщается на страничке аквапарка в Instagram. Он работает с 10.00 до 22.00.

- Аквапарк открыт и готов принять первых посетителей, - говорится в сообщении в Instagram.

При этом водные аттракционы не круглогодичные и могут пока работать только в теплое время года. Однако круглогодичная зона уже в разработке.

- Все бассейны с регулировкой температуры воды по ГОСТу, для самых маленьких у нас самые теплые бассейны, - отмечают в аквапарке.

Ранее «КП-Волгоград» сообщала, в какую цену обойдется поход в первый в Волгограде аквапарк. В выходные за 4 часа взрослому придется заплатить 1300 рублей, а за ребенка – 700 рублей. Отметим, что изначально аквапарк планировали открыть в июле. Но потом сроки перенесли.